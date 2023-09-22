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В Ереване третий день подряд протесты с требованием отставки премьера Пашиняна. Произошли столкновения с полицией. Фото

CentralAsia (CA) -  На площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении вечером 21 сентября прошла многочисленная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Медуза».

Протестующие собрались у здания правительства, откуда начали шествие по улицам города, разделившись на несколько групп. Они стали перекрывать дороги, полиция провела задержания. Демонстранты скандировали «Никол — предатель!».

После шествия активисты вернулись к правительству, где произошли столкновения с полицией. Как сообщает корреспондент «Медузы», полиция проводит жесткие задержания. Полицейские выстроили несколько рядов оцепления вокруг здания правительства и просят не совершать противоправных действий, в противном случае обещая применить спецсредства.

По данным РИА Новости, у здания правительства задержали 46 человек.

Протесты в Ереване начались 19 сентября после начала операции Азербайджана в непризнанном Нагорном Карабахе, где преимущественно проживают армяне. Премьер-министр Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию и заявил о необходимости не совершать резких непросчитанных действий. Протестующие в Ереване призывали к признанию Карабаха и отставке Пашиняна.

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