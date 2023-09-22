Генпрокуратура Азербайджана: при обстреле в Карабахе погибли шесть российских миротворцев

CentralAsia (CA) - В Нагорном Карабахе в результате обстрела 20 августа погибли шесть российских миротворцев. Об этом сообщает издание Report.az со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

В сообщении говорится, что 20 сентября азербайджанские военные, участвовавшие в «антитеррористических мероприятиях» на территории села Джанятаг, обстреляли автомобиль с российскими миротворцами. Генпрокуратура утверждает, что они «ошибочно» приняли автомобиль с российскими военными за «принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям» из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Ведомство также сообщило об обстреле еще одного автомобиля, принадлежащего российским миротворцам. Это произошло в тот же день 20 сентября на территории Джанятага. В результате погиб один российский военнослужащий, еще один получил ранения. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что обстрел совершили «неустановленные члены армянских вооруженных формирований».

В сообщении говорится, что по обоим фактам возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана.

Российские телеграм-каналы опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, показан автомобиль российских миротворцев после обстрела. На снимках видны тела убитых.

О гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе Минобороны РФ сообщило вечером 20 сентября. Ведомство заявило, что автомобиль с военнослужащими попал под обстрел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг». Сколько в машине было военных, а также кто вел обстрел, ведомство не уточнило. При этом ведомство сообщало только об одном обстреле автомобиля.

РИА Новости, ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве сообщили, что первые подозреваемые в убийстве миротворцев задержаны. Кроме того, командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей.

21 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».