Пашинян пообещал «действовать жестко» в отношении митингующих в Ереване

CentralAsia (CA) - Правительство Армении будет действовать жестко в отношении митингующих на улицах Еревана, чтобы избежать кровопролития. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в обращении к нации, передает «Интерфакс».

«Организованные группы студентов и спортсменов пытаются организовать массовые беспорядки в Ереване. Один из участников, по нашим данным, связан с сыном одного из бывших руководителей Армении. Другие — студенты, связанные с высшими кругами Нагорного Карабаха. Но кто бы это ни был — реакция будет очень жесткой, и она и есть жесткая», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, организаторы акций хотят, чтобы власти Армении пролили кровь на улицах Еревана. Однако, как отметил Пашинян, правоохранители хотя и будут действовать жестко, но в рамках закона и «стального мандата». «Мы любим наших сограждан, даже тех, кто нас оскорбляет. Мы не можем обрушить лавину ненависти на головы людей», — подчеркнул он.

Акции протеста в Ереване в связи с событиями в Карабахе не стихают третий день. Демонстранты требуют признания Карабаха и немедленной реакции на действия Азербайджана. Также звучали призывы к отставке Пашиняна.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». Условиями достижения мира Азербайджан назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из региона и роспуск правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Спустя сутки боевых действий власти непризнанной республики объявили о достижении договоренности о прекращении огня при посредничестве российских миротворцев. Среди условий соглашения — разоружение военных Карабаха, вывод оставшихся подразделений армянской армии и тяжелого вооружения с территории республики «с целью скорейшей утилизации».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев после этого заявил, что за сутки Баку достиг всех поставленных в рамках операции задач. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. При этом Алиев подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха.

Ереван после начала операции Баку отвергал присутствие своих военных в Карабахе. Пашинян говорил, что Армения не участвует в боях, и предположил, что «одной из целей нападения на Нагорный Карабах было втягивание Армении в боевые действия».