Пашинян заявил о «провале» российских миротворцев в Карабахе

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал российский миротворческий контингент, который с конца 2020 года находится в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в фейсбуке. Слова Пашиняна приводит «Интерфакс».

«В российской прессе сейчас очень часто стали писать, что Армения перекладывает вину за свои неудачи на Россию. Мы не перекладываем вину на кого бы то ни было за свои неудачи. Есть трехстороннее заявление глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, где указано, что Лачинский коридор должен полноценно быть под контролем российского миротворческого контингента, что миротворческий контингент должен гарантировать безопасность гражданского населения», — сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, последние полтора года армянские власти указывали, что «процессы не идут по правильному пути».

«Ничего нечестного мы не делаем. Да, мы несем свою долю ответственности, но это не значит, что мы должны закрывать глаза на провалы миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе».

Если российские миротворцы могли достичь согласия вокруг перемирия между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, почему они этого не сделали до нападения Азербайджана на Нагорный Карабах? Все об этом говорили, мы говорили, что Нагорный Карабах окружен вооруженными силами Азербайджана. Почему посредническая деятельность России не была осуществлена тогда? Это вопросы, которые должны получить ответы.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, когда завершилась вторая карабахская война.

Войска Азербайджана 19-20 сентября провели военную операцию в Нагорном Карабахе для «восстановления конституционного строя» и обстреляли территорию непризнанной республики. 20 сентября в Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня. К утру 20 сентября в Нагорном Карабахе из-за обстрелов погибли 32 человека, больше 200 человек ранены.

Минобороны РФ сообщило 20 сентября, что в Нагорном Карабахе под обстрел попал автомобиль российских миротворцев. Как утверждает главред RT Маргарита Симоньян, погибли пять российских военных. Среди них, по данным СМИ, — замкомандующего подводными силами Северного флота Иван Ковган. Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев.