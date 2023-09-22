70 детей в Узбекистане госпитализированы с отравлением после запуска программы йодизации

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане более 70 детей попали в больницы с отравлением. Это воспитанники девяти детсадов и ученики двух школ в Наманганской области, сообщает «Газета.uz».

Чем именно отравились дети, официальные госорганы Узбекистана не уточняют. Родители предполагают, что это мог быть препарат йода – с этой недели в Узбекистане запустили программу йодизации детей.

В управления здравоохранения области сообщили, что 21 сентября с 16:00 в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдалась повышенная температура, у некоторых – боль в животе, диарея и рвота. Управление начало расследование. Десять детей, чьё состояние было удовлетворительным, отпустили домой. Остальные находятся под наблюдением. Реанимационных случаев нет.

В сообщении управления говорится, что версия об отравлении препаратом йода проверяется. Ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения.

Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что по факту отравления проводится доследственная проверка.

«Поскольку неизвестно, чем отравились дети, просим не распространять неверную и основанную на разных предположениях информацию», – говорится в сообщении.

С 20 сентября во всех школах и детсадах стартовала программа йодизации – по средам детям выдают таблетки йода в профилактической дозе, чтобы защитить их от йододефицита, уровень которого в Узбекистане высок.