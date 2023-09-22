В Ереване задержали требующего отставки Пашиняна лидера оппозиции

Андраник Теванян у Дома правительства Армении

CentralAsia (CA) - Полицейские в Армении задержали лидера оппозиционного политического блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, который несколько дней организует акции протеста в стране и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает агентство «Новости Армении».

Теванян вместе с другими протестующими перекрыли движение по улице Сарьяна, после чего туда приехали полицейские, которые увезли его и еще нескольких человек в полицию.

Блок «Мать Армения» на прошедших 17 сентября выборах в парламент Еревана получил пятый результат с 15% голосов. По итогам выборов в Совет старейшин Еревана блок получил 12 мандатов из 65.

Протесты в Армении длятся с 19 сентября, когда вновь обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Среди требований протестующих — отставка Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Накануне в ходе акции протеста, организованной оппозицией, задержали 46 человек.

Сам Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов, но в рамках закона и «стального мандата». Комментируя требования об отставке, он заявил соратникам по партии, что «не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», писала Hraparak.