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В Ереване задержали требующего отставки Пашиняна лидера оппозиции
Андраник Теванян у Дома правительства Армении
Андраник Теванян у Дома правительства Армении
Предыстория: В Ереване третий день подряд протесты с требованием отставки премьера Пашиняна. Произошли столкновения с полицией. Фото

CentralAsia (CA) -  Полицейские в Армении задержали лидера оппозиционного политического блока «Мать Армения» Андраника Теваняна, который несколько дней организует акции протеста в стране и требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает агентство «Новости Армении».

Теванян вместе с другими протестующими перекрыли движение по улице Сарьяна, после чего туда приехали полицейские, которые увезли его и еще нескольких человек в полицию.

Блок «Мать Армения» на прошедших 17 сентября выборах в парламент Еревана получил пятый результат с 15% голосов. По итогам выборов в Совет старейшин Еревана блок получил 12 мандатов из 65.

Протесты в Армении длятся с 19 сентября, когда вновь обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Среди требований протестующих — отставка Пашиняна и открытие гуманитарного коридора, по которому люди из Карабаха смогут приехать в Армению. Накануне в ходе акции протеста, организованной оппозицией, задержали 46 человек.

Сам Пашинян предупредил протестующих о жестких мерах со стороны правоохранительных органов, но в рамках закона и «стального мандата». Комментируя требования об отставке, он заявил соратникам по партии, что «не сдаст власть, сохранит ее любой ценой», писала Hraparak.

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