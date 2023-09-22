Теракт в мечети Ирана: Таджикистанца приговорили к смертной казни

Рахматулло Наврузов - на переднем плане.

CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана Рахматулло Наврузов приговорен к смертной казни по делу о теракте в иранском городе Шираз (провинция Фарс). Об этом сообщает новостное агентство Mizan.

Наврузов, известный как Мустафа Ислам-яр, был главным подозреваемым в нападении на мавзолей Шах-Черах в Ширазе 13 августа. В ходе судебного процесса он подтвердил, что сотрудничал с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Суд признал Наврузова виновным в преступлении против Аллаха и государства и в подстрекательстве к мятежу. Как сообщил главный прокурор провинции Фарс Сейед Казем Мусави, таджикистанцу вынесли смертный приговор по каждому из этих преступлений.

Двое других обвиняемых по этому делу признаны виновными в сговоре с намерением подорвать безопасность Ирана, они получили по пять лет лишения свободы.

Приговоры могут быть обжалованы в Верховном суде страны в течение 20 суток.

Вечером 13 августа текущего года двое боевиков проникли на территорию мавзолея, один из них открыл стрельбу по находившимся там людям. Два человека погибли, семеро были ранены (ранее сообщалось о гибели четырех человек).

Власти провинции Фарс не исключают, что мотивом нападения на мечеть Шахчарог могла стать «месть за казнь других террористов».

Напомним, что аналогичный теракт произошел в Шах-Черахе осенью прошлого года: 26 октября трое террористов открыли там стрельбу. Жертвами атаки стали 13 человек, 40 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. Один из нападавших умер от полученных при задержании ран, двое других были приговорены к смертной казни. Приговор привели в исполнении в том же месяце. По данным иранских спецслужб, участники теракта являлись гражданами Афганистана, Азербайджана и Таджикистана.

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