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Почти на всей территории Казахстана в выходные потеплеет
// Turmush

CentralAsia (KZ) -  На всей территории Казахстана 23-25 сентября почти температура воздуха повысится. Однако на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки. А на юге и юго-востоке пройдут сильные дожди.

«В ближайшие дни на западе, юге, в Актюбинской области и в области Улытау прогнозируется погода без осадков. В начале периода в северных регионах, в Карагандинской области пройдут дожди, затем ожидается прекращение осадков. На востоке и юго-востоке страны прогнозируется дожди, временами сильные дожди, ночью в горных районах возможен переход дождя в мокрый снег», - сообщают синоптики.

По данным «Казгидромет», на севере, востоке и в центре страны ночью и утром заморозки до 2 градусов. Днем на западе Казахстана воздух прогреется до +25+30 градусов, в северных, южных регионах и в центре страны прогнозируется повышение температуры до +18+23 градусов, на востоке республики температура понизится до +7+13.

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