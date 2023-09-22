Мирзиёев: Афганский канал Кош Тепа может кардинально изменить водный баланс в Центральной Азии. Талибы дали ответ

Кош Тепа

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе прошедшего в Душанбе саммита лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала высказался о планирующемся введении в эксплуатацию канала Кош Тепа в Афганистане, который будет забирать воду из реки Амударьи, сообщается на сайте президента РУз.

По словам главы государства, канал может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии. При этом Афганистан не имеет с государствами Центральной Азии обязательства по водопользованию рекой Амударья.

«По сути, в нашем регионе появился новый участник процесса водопользования, который не связан с нашими странами какими-либо обязательствами. Вы хорошо знаете, что афганская сторона ведет активное строительство канала. Его ввод может кардинально изменить водный режим и баланс в Центральной Азии», – отметил Мирзиёев.

В этой связи узбекский лидер считает необходимым создать совместную рабочую группу по изучению всех аспектов строительства канала Кош Тепа и его влияния на водный режим в Амударье, а также попытаться наладить коммуникацию по этому поводу с Афганистаном.

В ответ на заявление Мирзиеева и. о. главы Минводэнерго «Талибана» Абдул-Латиф Мансур заявил: «Те, кто выражает свою озабоченность, должны делать это на основе соглашения, но у Афганистана здесь ни с кем нет никаких договоров, связанных с водой, и у нас никогда не было никаких соглашений или договоренностей в этой области. В случае нарушения соглашения мы выражаем нашу обеспокоенность. В нынешней ситуации у нас нет никаких договоренностей ни с кем в бассейне Амударьи».

Афганский министр также заявил, что талибы готовы обсудить вопрос по использованию воды из Амударьи.

Эксперт по водным ресурсам Наджибулла Садид ранее критиковавший проект талибов, заявил, что Кабул имеет право на использование ресурсов реки Амударья. По его словам, нынешним афганским властям принадлежат от 27 до 30% ее водных ресурсов.

О строительстве канала «Куштепа» глубиной 8,5 м в Афганистане стало известно в марте 2023 года. Протяженность нового канала должна составить 285 км, ширина – 100 метров, глубина – 8,5 метра. Канал берет начало из Амударьи в уезде Калдар провинции Балх. Воду в канал будут забирать из этой же реки. Пропускная способность канала составит 650 куб. метров в секунду.

Кош Тепа

Реализует проект Национальная компания развития, строительство ведется за счет государственных средств. Оценочная стоимость проекта составляет около 684 млн долларов. По замыслу разработчиков, канал будет орошать 3 млн джерибов земли (1 джериб - 2000 кв. м) в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб и обеспечит работой около 250 тыс. человек. Талибы полагают, что проект поможет обводнить засушливые регионы, что даст толчок развитию сельского хозяйства. Сейчас для строительства канала привлечено более 6 тыс. человек.

По итогам ноября 2022 года длина завершенного участка составила около 40 км. Завершение проекта намечено на 2028 год.

Эксперты опасаются, что при вводе в эксплуатацию канала Кош Тепа ситуация с водоразделом в регионе резко ухудшится. И это при том, что в последние годы все республики Центральной Азии все больше ощущают на себе нехватку воды.

Больше всего могут пострадать расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан. Страны могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона. А ведь главным потребителем воды в Центральной Азии является именно Узбекистан, чье население достигло 36 млн человек и продолжает расти. Причем 90% воды в республике используется в сельском хозяйстве.

Стоит отметить, что с июня прошлого года наполняемость бассейна Амударьи упала до 65–85% и до сих пор оставалась ниже нормы. Прошлогодняя экономия воды со стороны Ташкента, Душанбе и Ашхабада не дала нужного эффекта.