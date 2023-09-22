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Из-за старта продаж нового iPhone 15 в дубайских ТРЦ началась давка. Видео

CentralAsia (CA) -  Утром 22 сентября в мире стартовала продажа нового iPhone 15 от компании Apple.

В дубайских ТРЦ сотни людей ночевали в торговых центрах, чтобы купить телефон одними из первых. С утра они попытались прорваться к магазину через заслон охранников, сообщают СМИ.

Началась давка.

Видео столпотворение публикуют Telegram-каналы.

12 сентября Apple представила iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Новые смартфоны доступны в пяти цветах: черном, голубом, зеленом, желтом и розовом. Аппараты выполнены из на 75% переработанного алюминия, 100% переработанного кобальта, 100% переработанной меди и стекла. Они оснащены обновленным OLED-дисплеем Super Retina Display со специальным керамическим покрытием, призванным защитить телефон от механического воздействия. Кроме того, в iPhone 15 и iPhone 15 Plus имеется большая 48-мегапиксельная камера, умеющая распознавать портреты не только людей, но и животных.

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