Совместное заявление C5+1 по итогам саммита Центральная Азия – США

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке 19 сентября на полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся первый саммит в формате Центральная Азия – США. По итогам саммита было принято Совместное заявление. Пресс-служба Белого Дома опубликовала текст заявления.

Полный текст:

«Нью-Йоркская декларация: устойчивость C5+1 посредством партнерства в области безопасности, экономики и энергетики

На этой неделе мы – президенты США, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан – встретились по случаю первого в истории президентского саммита C5+1, состоявшегося в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обязуемся придерживаться следующих принципов дальнейшего взаимодействия.

Устойчивость через партнерство

Наше партнерство, объединенное непоколебимой приверженностью соблюдению принципов Устава Организации Объединенных Наций, основано на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств. Мы высоко оцениваем значительный прогресс, достигнутый в достижении общих целей со времени первой министерской встречи C5+1 в 2015 году. Создание Секретариата C5+1 в 2022 году и рабочих групп по экономике, энергетике, окружающей среде и безопасности еще больше углубили наше взаимодействие. Мы по прежнему привержены укреплению нашего партнерства посредством платформы C5+1.

Приверженные нашему стремлению к миру и процветанию, мы разделяем видение устойчивого сотрудничества для решения сложных проблем региона и устранения возникающих угроз. Совместно мы придерживаемся цели C5+1 по поиску региональных решений глобальных проблем. Вместе мы подтверждаем нашу приверженность деятельности в Центральной Азии, которая укрепляет безопасность, повышает экономическую устойчивость, поддерживает устойчивое развитие, борется с изменением климата и способствует миру.

Достижение нашего общего видения требует устойчивого партнерства, основанного на взаимном уважении и подотчетности перед нашим народом. Реализация этой амбициозной программы знаменует собой следующую главу сотрудничества между Соединенными Штатами и странами Центральной Азии и еще раз подчеркивает важность механизма C5+1.

Расширенное сотрудничество в области безопасности

Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области безопасности как необходимого краеугольного камня для решения общих проблем региональной безопасности и поддержания суверенитета и независимости государств Центральной Азии. Признавая, что ситуация в Афганистане остается важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии, мы по прежнему привержены сотрудничеству в вопросах обороны, правоохранительной деятельности и борьбы с терроризмом. Мы подтверждаем наше стремление углублять сотрудничество, в том числе посредством расширения обмена информацией; сотрудничество в области безопасности границ и безопасной миграции; поддержка репатриации граждан с северо-востока Сирии; и обмен передовым опытом борьбы с терроризмом и предотвращения радикализации, ведущей к насилию. Эти долгосрочные усилия потребуют большего потенциала, и лидеры Центральной Азии приветствуют приверженность Соединенных Штатов определению приоритета инструментов помощи в области безопасности и других ресурсов для поддержания и укрепления партнерства США и Центральной Азии в области безопасности.

Члены C5+1 признают пользу расширения диалога по этим вопросам, в том числе на уровне министров. Наконец, все страны региона и международное сообщество в целом должны продолжать поддерживать суверенный и самодостаточный Афганистан, который свободен от терроризма, уважает права человека и основные свободы, в том числе женщин и девочек, живет в мире с самим собой и своими соседями и формирует инклюзивное правительство, представляющее все его этнические, религиозные и политические группы. Мы также подтверждаем нашу поддержку признания Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества, которая способствует достижению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Экономический и энергетический коридор C5+1

Укрепление условий, поддерживающих долгосрочную экономическую устойчивость, необходимо для расширения доступа к мировым рынкам и привлечения устойчивых международных инвестиций в Центральную Азию, в том числе в «зеленую» экономику. Это, в свою очередь, создаст условия для того, чтобы регион мог обеспечить инклюзивный экономический рост посредством динамичного торгового коридора. С этой целью мы полны решимости ускорить региональное сотрудничество и взаимодействие, и мы обязуемся прилагать усилия по созданию более благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций частного сектора США в Центральной Азии, в том числе путем работы над постоянными нормальными торговыми отношениями. Мы намерены предпринять значительные шаги для расширения альтернативных торговых маршрутов, содействия новым связям между предприятиями США и Центральной Азии, а также создания региональной сети молодых специалистов, проходящих обучение английскому языку и повышение квалификации. Государственный департамент США и Центр международного частного предпринимательства (CIPE) – филиал Торговой палаты США – будут работать над созданием бизнес-платформы частного сектора, которая дополнит дипломатическую платформу C5+1 и укрепит экономическое сотрудничество США и Центральной Азии. связи.

Продолжение инвестиций и развитие Транскаспийского торгового пути, или так называемого «Среднего коридора», а также энергетической инфраструктуры и расширения транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией», - говорится в сообщении.