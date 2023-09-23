Погранпункт Монголии с Россией увеличит пропускную способность в несколько раз

CentralAsia (MNG) - Грузовой терминал погранпункта «Алтанбулаг» заработает с 1 октября.

Модернизация пограничного пункта пропуска «Алтанбулаг» на границе с Бурятией, РФ позволит увеличить количество пассажиров, пересекающих границу в сутки, в три раза, а количество грузового и пассажирского автотранспорта – в четыре раза. Об этом было доложено премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай во время его рабочей поездки в аймак Сэлэнгэ, где он ознакомился с реконструкцией контрольно-пропускного пункта и деятельностью зоны свободной торговли «Алтанбулаг».

В рамках проекта по расширению и реконструкции КПП «Алтанбулаг» будет построено 19 объектов для пассажирских транспортных средств, 18 объектов для грузового автотранспорта, пять инфраструктурных зданий, инженерные сети, 6000 кв. м зелёных насаждений, четырёхполосная дорога протяжённостью 1,7 км с разделительной полосой, автостоянка площадью 7000 кв. м и придорожная территория площадью 30000 кв. м. Проект реализуется в два этапа. В настоящее время к завершению близится строительство дороги и автостоянки.

- Грузовой терминал, как первая часть погранперехода «Алтанбулаг», заработает на полную мощность 1 октября, а часть пассажирского транспортного терминала будет введена в эксплуатацию в течение этого года, - рассказал главе правительства председатель национального комитета по восстановлению погранпереходов Тулга Буяа.

Премьер-министр Монголии заявил, что правительство поставило перед собой цель открыть пять экспортных коридоров в ближайшие два года.

- Строительство железной дороги в направлении Шивээхурэн, Бичигт, Зуунбаян, Гашуунсухайт вскоре будет завершено. В дальнейшем мы планируем соединить «Алтанбулаг» с крупнейшим железнодорожным погранпереходом на границе с Китаем – «Замын-Ууд» – автотрассой и железной дорогой, - отметил Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, добавив, что это поможет в реализации цели правительства по превращению Монголии в транзитную страну, соединяющую Китай и Россию.

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