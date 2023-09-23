Полиция Армении: на протестах в Ереване задержаны 98 человек

CentralAsia (CA) - На антиправительственных протестах в Ереване 22 сентября задержали 98 человек. Об этом «Интерфаксу» рассказала полиция Армении. Там добавили, что задержанных обвиняют в неповиновении требованиям правоохранителей.

Национальный комитет Армении, который представляет сторону оппозиции, заявил о том, что на улицах города задержали, по предварительным данным, около 350 человек.

Антиправительственные протесты в Ереване продолжаются четвертый день. К ним присоединились студенты из ряда университетов. ТАСС сообщает, что силовики задерживают у здания правительства людей, которые выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Некоторые протестующие держат в руках флаги Армении и Нагорного Карабаха.