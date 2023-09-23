Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО и падении обломков ракеты

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CentralAsia (CA) - В Севастополе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Позднее губернатор предупредил о повторной ракетной опасности. «Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна»,— написал он.

В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги.

В первый раз этим утром губернатор объявил о ракетной опасности в 9:37, а спустя 25 минут объявил об отмене этого режима.

Накануне, 22 сентября, украинская армия ударила по штабу Черноморского флота, расположенному в Севастополе, возник пожар. Системы ПВО сбили пять ракет, один военнослужащий при ударе пропал без вести. По сведениям Sky News, украинские войска применили британские ракеты Storm Shadow.

Губернатор отмечал, что гражданская инфраструктура штаба не получила повреждений, а находившиеся на улице люди не пострадали. Сперва он предупреждал о риске еще одного удара, но позже сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом Развожаев попросил севастопольцев не ездить в центр города.

Десять дней назад, 13 сентября, ВСУ атаковали судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Два корабля получили повреждения. По официальным данным, пострадали 24 человека. Минобороны отчиталось об уничтожении семи ракет из запущенных десяти. Sky News и газета The Independent писали, что Украина для атаки на завод также применила Storm Shadow.