Массовое отравление детей в Узбекистане после запуска программы йодизации: ситуацию взяли под контроль президента

- Узбекистан, общество
- 13:51, 23 сентября 2023
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|Предыстория: https://centralasia.media/news:1989607
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил взять под особый контроль ситуацию с отравлением детей в Наманганской области.
В пресс-службе главы Узбекистана заявили, что президент глубоко встревожен происшествием, связанным со здоровьем детей, и желает пострадавшим скорейшего выздоровления.
«Глава государства регулярно получает доклад о ситуации. Хокиму области и ответственным лицам даны поручения взять ситуацию под особый контроль, выявить причины и внести соответствующие предложения», – рассказал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Кроме того, до окончания расследования в Министерстве здравоохранения Узбекистана запретили применение йодосодержащего препарата «Антиструмин», который, по мнению родителей, мог вызвать отравление.
21 сентября в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдалась повышенная температура, у некоторых – боль в животе, диарея и рвота. Десять детей, чьё состояние было удовлетворительным, отпустили домой. Остальные находятся под наблюдением. Реанимационных случаев нет.