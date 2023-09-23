Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

CentralAsia (CA) - В римской клинике Сальватор Мунди 22 сентября в возрасте 98-ми лет скончался 11-й президент Италии Джорджо Наполитано, сообщают СМИ.

Он был первым экс-коммунистом, ставшим главой государства (2006-2015 годы).

«Великий итальянец, который достойно служил государству в качестве президента и прошёл все этапы его жизни - от Первой республики до наших дней», - написал о нём экс-спикер Палаты депутатов Пьер Фердинанд Казини.

В политических кругах его называли «король Джорджо» за значительное влияние. Не было по сути ни одного государственного поста, который бы он ни занимал: председатель Палаты депутатов, евродепутат, министр, президент, передает Euronews.

Правительство Италии приняло решение о проведении церемонии государственных похорон бывшего президента республики Джорджо Наполитано, в этот день будет объявлен национальный траур, сообщил секретарь Совета министров Альфредо Мантовано.

«Вследствие смерти бывшего президента республики, пожизненного сенатора Джорджо Наполитано предписывается до дня проведения государственных похорон приспустить национальные и европейские флаги на общественных зданиях по всей национальной территории и в итальянских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. В день проведения государственных похорон будет объявлен национальный траур», - говорится в распоряжении Мантовано.

Ранее председатель Сената республики Иньяцио Ла Русса объявил, что гражданская панихида состоится в здании верхней палаты национального парламента в Риме. Ожидается, что траурная церемония пройдет в воскресенье.

В последний раз церемония госпохорон проводилась в Италии в июне, когда на 87-м году жизни скончался Сильвио Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство.