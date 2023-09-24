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Председатель Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  В аэропорту Чингисхана его встретили заместитель Спикера Великого Государственного Хурала Мөнхбаатар Лхагва и другие официальные лица.

Сегодня официальное мероприятие начнется с того, что Председатель Великого Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав встретит почетного гостя на главной площади Улан-Батора.

В Улан-Баторе 25 сентября пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии

В рамках визита предстоит насыщенная программа. В Улан-Баторе 25 сентября пройдет первое заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. Депутаты обсудят вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

В рамках визита запланированы встречи с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с руководством Монголии.

Сразу после прилета прошли первые рабочие встречи Председателя Государственной Думы с монгольскими парламентариями.

источник: Middle Asian News

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