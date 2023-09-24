экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Белый дом: Байден привился обновленной вакциной от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден привился вакциной против гриппа и обновленной вакциной против COVID-19. Несколько недель назад президент также получил прививку от респираторно-синцитиального вируса, сообщается в письме лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

«В связи с наступлением сезона простуды и гриппа президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы пройти полную вакцинацию»,— говорится в письме О'Коннора.

В конце августа в США начало расти число заразившихся COVID-19. 25 августа господин Байден сообщил журналистам, что Белый дом намерен обратиться к Конгрессу с просьбой о дополнительных ассигнованиях для финансирования программ по доработке вакцин против коронавируса, дабы те соответствовали его новым вариантам. При этом уточнил, что «предположительно» эти вакцины будут «рекомендованы всем».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com