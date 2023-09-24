Массовая госпитализация детей в Узбекистане: Минздрав пока не подтверждает отравление лекарством

CentralAsia (UZ) - Замминистра здравоохранения Узбекистана Эльмира Боситонова заявила, что дети, госпитализированные в Наманганской области, отравились не лекарствами и не пищевыми продуктами. Об этом говорится в официальном Telegram-канале хокимата области.

Во время пресс-конференции замминистра подчеркнула, что, по данным первичного расследования, состояние, наблюдавшееся у детей, не является отравлением лекарствами или пищевыми продуктами.

«Не верьте различным сообщениям, которые распространяются в социальных сетях. На данный момент 85% детей, жалующихся на здоровье, находятся в удовлетворительном состоянии и им разрешено вернуться домой. Состояние других также улучшается», – рассказала руководитель республиканской рабочей группы Эльмира Боситонова.

Издание Daryo сообщает, что замминистра привела новые данные. За последние два дня в Наманган поступило 450 жалоб на болезни детей. Наибольшее их количество – 306 – зарегистрировано в Чустском районе области.143 ребёнка уже выздоровели, остальные находятся под наблюдением. В реанимацию в критическом состоянии никто не поступил.

«Наши опасения в основном были связаны с лекарственными или пищевыми отравлениями. Пока эти подозрения не подтвердились. Потому что отравление лекарствами сразу видно, а пищевое отравление можно увидеть при оперативных тестах. Наше основное предположение связано с острыми респираторными вирусными инфекциями. Потому что среди обратившихся в больницы около 20 человек вообще не принимали препараты йода. Кроме того, из 46 ПЦР-тестов у двух выявлены симптомы ковида», – рассказала Эльмира Боситхонова.

Она сообщила, что проект по профилактике йододефицита у детей готовился год, а выбранный препарат имеет международный сертификат. Всего по всей стране это лекарство получили 6,5 млн детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Замминистра также отметила, что есть случаи, когда один из двух детей в одной семье, получавших препарат, здоров, у другого наблюдаются симптомы заболевания.

«Сейчас специалисты внимательно изучают анализы госпитализированных детей, после получения результатов мы сможем прийти к определённому выводу, через три-четыре дня», – сказала Эльмира Боситхонова.

Ранее сообщалось, что Минздрав страны запретил до окончания расследования применение йодосодержащего препарата «Антиструмин».

21 сентября в районное медицинское объединение поступил 71 ребёнок. У них наблюдалась повышенная температура, у некоторых – боль в животе, диарея и рвота. Родители заболевших детей предполагают, что это мог быть препарат йода – с этой недели в Узбекистане запустили программу йодизации детей.

Расследование проводит Генпрокуратура Узбекистана, ситуацию взяли под контроль президента, сообщила помощник президента Саида Мирзиёева.