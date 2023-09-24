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Вячеслав Володин не захотел отдать дань уважения памятнику Чингисхана

CentralAsia (MNG) -  Напомним, что Председатель Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин находится официальным визитом в Монголии.

У глав государств и мировых организаций, посещающих Монголию, существует дипломатическая традиция поклонения статуе Чингисхана. Но Володина, похоже, не волнует эта соседная государственная церемония. Иными словами, Володин не уважал дипломатическую традицию Монголии.

На официальной церемонии встречи российской делегации у здания правительства, Вячеслав Володин не поклонился монументу Чингисхана. На фото видно, как Занданшатар низко поклонился Чингисхану, Володин — нет.

Совсем недавно, во время своего визита, даже Папа Римский встал с инвалидной коляски, чтобы отдать дань и поклониться.

Даже Путин оказал дань уважения памятнику Чингисхана во время своего визита 2019 году.

источник: Middle Asian News

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