Пашинян призвал армян выбрать между независимостью и «покорной задворкой»

Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Недавние события в Нагорном Карабахе показывают, что системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, неэффективны с точки зрения ее государственных интересов и безопасности, заявил премьер-министр Никол Пашинян, обращаясь к гражданам страны, передает News.am.

По его словам, несмотря на трехстороннее соглашение лидеров Азербайджана, Армении и России от ноября 2020 года, армяне Карабаха до сих пор «находятся под угрозой этнических чисток». Если не будут созданы «реальные условия» для их проживания на территории непризнанной республики, то армянам придется покинуть регион. Ереван готов принять их в Армении, добавил он.

«Ответственность за такое развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, взявший на себя политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе», — считает Пашинян.

Он отметил, что некоторые партнеры Армении «прилагают все больше усилий для демонстрации ее уязвимости в сфере безопасности», «ставя под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность». Пашинян призвал партнеров Армении уважать ее суверенитет и сказал, что Ереван намерен укреплять свою государственность и безопасность. В связи с этим Армения рассматривает ратификацию Римского статута, сказал премьер, подчеркнув, что это решение не направлено против Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или России.

Он еще раз подчеркнул, что Армения должна быть свободным, суверенным, демократическим государством. «Этот почти открытый и прозрачный выбор ставится во внутриполитическом поле Армении, и каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или покорной задворки», — сказал Пашинян.

19–20 сентября Азербайджан проводил «антитеррористическую» операцию в Карабахе, войска нанесли удары по позициям непризнанной республики. Баку требовал расформировать правительство региона и вывести армянские войска. Ереван отрицал присутствие своих войск в регионе. До этого Пашинян заявлял о готовности признать границы Азербайджана с включением в них Карабаха.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил. Первая встреча представителей сторон состоялась в Евлахе 21 сентября.

24 сентября Баку создал специальную правительственную рабочую группу для рассмотрения гуманитарных, экономических и социальных аспектов интеграции Нагорного Карабаха и проживающих в нем этнических армян с Азербайджаном.

На фоне этих событий и заявлений Пашиняна о том, что Армения не будет участвовать в боевых действиях, в Ереване возникли протесты. На них звучали в том числе призывы к отставке премьера.