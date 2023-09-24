Индийский луноход потерял связь с Землёй

CentralAsia (CA) - Индийские луноход «Прагьян» и посадочный модуль «Викрам» потеряли связь с Землёй и пока не отвечают на попытки специалистов восстановить связь. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований в соцсети X.

Сигнал от аппаратов перестал приходить на Землю после того, как их перевели в спящий режим. Они отработали на естественном спутнике Земли лунный день, или 14 земных суток.

«Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и луноходом «Прагьян», чтобы выяснить их состояние после пробуждения от спящего режима. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся», – говорится в сообщении ISRO.

Посадочный модуль и луноход прилунились возле малоизученного Южного полюса Луны 23 августа и успешно отработали все две земных недели лунного светового дня. После этого, к лунному закату, их перевели в спящий режим.

Специалисты ISRO надеялись, что с рассветом 22 сентября их солнечные батареи проснутся, подзарядятся, и аппараты снова начнут работать. Но, возможно, батареи не перенесли космический холод лунной ночи.