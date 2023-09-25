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Премьер-министр Монголии встретился с председателем ГД РФ

CentralAsia (MNG) -  Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Вячеслав Володин обсудили вопросы развития отношений Монголии и России.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Улан-Баторе. Они обсудили вопросы развития отношений между Монголией и Россией.

В ходе официального визита в Монголию председатель ГД Вячеслав Володин встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.

Первое заседание Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии пройдет в Улан-Баторе 25 сентября. В повестку дня включены вопросы законодательного содействия экономическому, финансовому, межбанковскому сотрудничеству России и Монголии, а также транспортному, энергетическому, сельскохозяйственному и туристическому сотрудничеству.

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