Россия и Монголия выходят на новый уровень межпарламентского сотрудничества, — Вячеслав Володин

CentralAsia (MNG) - В ходе официального визита в Улан-Батор председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатаром Гомбожавом.

Спикеры обсудили вопросы развития сотрудничества в рамках парламентского измерения и повестку дня первого заседания Комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Великого Государственного Хурала Монголии. Заседание комиссии состоится в понедельник, 25 сентября.

Вячеслав Володин поблагодарил спикера парламента Монголии за приглашение посетить страну. Председатель ГД подчеркнул, что Россия «придаёт большое значение развитию отношений с Монголией».

«Мы должны развивать различные форматы сотрудничества: межрегиональный, приграничный и, конечно, межпарламентский формат. Для нас важно, чтобы Комиссия, заседание которой состоится в ближайшее время, заложит основу для новых отношений, которые будут опираться на обязательства, плодотворную основу. Это поможет нам выйти на новый уровень сотрудничества, где в рамках парламентского измерения мы сможем обсуждать вопросы гармонизации законодательства и оказания законодательной помощи для развития торговых отношений, вопросы, связанные с транспортом, экономикой, финансами, энергетикой, и, конечно, гуманитарные вопросы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Председатель ГД предложил активизировать сотрудничество на уровне профильных парламентских комитетов для обсуждения в рабочем порядке проблемных вопросов двусторонних отношений России и Монголии.

«Развитие отношений и сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Монголии», - подчеркнул Занданшатар Гомбожав.

«Сотрудничество парламентов как организаций, выражающих волю народа, наших избирателей, является важной частью сотрудничества между нашими государствами. В связи с этим Великий Государственный Хурал и Правительство Монголии поддерживают расширение сотрудничества», — добавил Занданшатар Гомбожав.

Россия и Монголия укрепляют сотрудничество в различных сферах, отметил Занданшатар Гомбожав. Говоря о гуманитарной сфере, спикер парламента Монголии сообщил, что в Улан-Баторе есть русско-монгольская школа, где учащиеся получают образование на двух языках. Также есть планы построить больше подобных школ в других регионах страны, добавил он.

Вячеслав Володин пригласил членов Великого Государственного Хурала посетить Россию и предложил провести второе заседание Комиссии по сотрудничеству в Москве в 2024 году.

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