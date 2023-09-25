Ким Чен Ын получил приветственное послание от президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Ким Чен Ын, председатель Государственного управления Корейской Народно-Демократической Республики, получил приветственное послание от президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа 8 сентября, — пишет ЦТАК.

Президент в послании от имени монгольского народа и от себя лично передал искренние поздравления уважаемому товарищу Ким Чен Ыну и через него дружественному корейскому народу по случаю 75-летия основания КНДР.

Он заявил, что народы Монголии и КНДР связывают давние братские отношения и у двух стран есть блестящая историческая традиция, в которой они поддерживали друг друга в трудные времена.

Он сказал, что рад, что лидеры старших поколений двух стран уделили особое внимание развитию двусторонних отношений и внесли в это позитивный вклад.

Он тепло поздравил корейский народ с сплоченностью в реализации пятилетнего плана национального экономического развития, сформулированного на VIII съезде Трудовой партии Кореи под руководством Ким Чен Ына, построении новых современных домов и улиц в районах Хвасон и Тэхён в Пхеньяне, а также успешно завершили строительство крупных проектов, включая теплицу Рёнпхо в провинции Южный Хамгён и инфраструктуру, отметив тем самым историческое 75-летие основания КНДР выдающимися трудовыми достижениями.

Он заявил, что радуется тому, что сможет продолжать сотрудничество с Ким Чен Ыном и в будущем в осуществлении священного дела укрепления и развития исторических и традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Монголией и КНДР, далее углубление дружбы и товарищества двух народов и защита мира и стабильности в регионе.

Он пожелал Ким Чен Ыну, руководящему ответственной работой по развитию и процветанию КНДР, и его семье крепкого здоровья, счастья и больших успехов.

Он также пожелал трудолюбивому и искреннему корейскому народу развития и процветания.

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