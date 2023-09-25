Макрон объявил о решении вывести французские войска из Нигера

Эмманюэль Макрон

CentralAsia (CA) - Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера, где в конце июля произошел военный переворот. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает Leparisien.

«Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», — заявил глава государства, добавив, что операция «Бархан» (операция французских войск, направленная против исламистских группировок в Сахеле) прошла «успешно».

Макрон пообещал, что вывод французских военных будет проведен «организованным образом», а также сообщил о решении отозвать из Нигера посла Франции.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Власть захватила группа военных из президентской гвардии, позднее к мятежникам присоединилось и командование вооруженных сил. Они назвались Национальным советом спасения родины. Новые власти решили судить свергнутого президента Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыве безопасности государства и пригрозили убить его в случае интервенции.

Страны Запада, в том числе Франция (Нигер — ее бывшая колония), ООН, Африканский союз (объединяет 55 государств континента) и ЭКОВАС (входят 15 западноафриканских государств) осудили мятеж. Члены ЭКОВАС заявили о готовности военного вмешательства в Нигер. В объединении согласовали дату интервенции, но не стали ее разглашать. Макрон говорил, что поддержит ЭКОВАС в решении начать военные действия. Также он обещал не выводить войска и страны, пока президент Базум об этом не попросит.

25 августа хунта в Нигере привела вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности. Также власти страны объявили «добровольную мобилизацию»: по данным мятежников, в отряды народного ополчения вступили более 50 тыс. человек. Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли перевороты, заявили о готовности прийти на помощь к Нигеру в случае военной интервенции.

Спустя сутки мятежники потребовали от французского посла Сильвена Итте покинуть страну, назвав причиной отказ дипломата встретиться с назначенным военными министром иностранных дел. Макрон тогда говорил, что посол останется в стране, несмотря на давление «незаконных властей».

16 сентября Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию о создании Альянса государств Сахеля (АЕС) с целью развития коллективной обороны.