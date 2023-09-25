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Монголия не будет подвергаться ограничениям на нефтепродукты со стороны России, - спикер Госдумы

CentralAsia (MNG) -  В Государственном дворце состоялись переговоры председателя Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатара Гомбожава и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

В начале заседания спикер парламента Занданшатар Гомбожав приветствуя председателя Володина выразил готовность Монголии к дальнейшему укреплению и развитию традиционных добрососедских отношений с Россией.

Председатель Госдумы в ходе переговоров заявил, что Монголия не будет подвергаться никаким ограничениям на нефтепродукты, принимаемые правительством этой страны. Занданшатар выразил поддержку предложению о проведении следующего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России в следующем году.

На первом заседании совместной комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран будут определены направления дальнейших отношений и сотрудничества, а также созданы новые механизмы, а межпарламентское сотрудничество будет выведено на новый уровень, подчеркнул Володин.

«Наши две страны являются соседями. Наш долг – и дальше развивать древнюю традицию дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Особенно важно развивать сотрудничество приграничных регионов и улучшать координацию между законодательными органами», - сказал он

В ходе встречи стороны обменялись детальными мнениями о расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, автомобильно-транспортной, туристической и гуманитарной сферах, направленном на укрепление всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Россией.

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