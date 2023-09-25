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Новый председатель Торгово-промышленной палаты Монголии получил печать
слева: Амартувшин Отгондаваа и Энхтувшин Дашцэрэн
слева: Амартувшин Отгондаваа и Энхтувшин Дашцэрэн

CentralAsia (MNG) -  В прошлую среду состоялся 21-й съезд Национальной торгово-промышленной палаты Монголии (НТПП), на котором были избраны новый президент и члены совета директоров.

Вновь избранный Совет директоров провел свое первое заседание и вновь назначил Дуурэн Тумэнжаргал исполнительным директором НТПП. Новоизбранному председателю НТПП Энхтувшину Дашцэрэну была вручена печать предыдущего президента Амартувшина Отгондаваа и он приступил к работе.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии избирает 25 членов президиума палаты. Согласно Уставу НТПП, члены Президиума несут ответственность за руководство деятельностью Палаты в период между заседаниями Совета директоров.

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