Пашинян и Алиев проведут переговоры в Испании, - Совбез Армении

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретятся на саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом сообщил Совет безопасности Армении в своем аккаунте в Facebook.

«С [помощником Алиева Хикметом] Гаджиевым готовимся к встрече лидеров, запланированной на 5 октября в Гранаде», — говорится в сообщении Совбеза.

Представители глав государств 26 сентября встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить повестку переговоров. Предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля.

За два дня до начала азербайджанской операции, 17 сентября, Пашинян заявил, что мирное соглашение с Баку не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде. «Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать», — отметил премьер-министр. Однако он уточнил, что вероятность заключения мира между двумя странами до конца 2023 года существует.

23 сентября Алиев заявил, что для двух стран в настоящее время сложились «более благоприятные возможности» для заключения мирного договора. По его словам, власти Азербайджана создали рабочую группу для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Нагорном Карабахе. Он также проинформировал Евросоюз о переговорах с властями региона о реинтеграции.