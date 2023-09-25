Новый посол в Монголии приняла участие в открытии «Дней монголо-китайской дружбы»

CentralAsia (MNG) - Традиционное мероприятие «Дни монголо-китайской дружбы» проходит в Улан-Баторе в аймаках Дорнод и Архангай 25-30 числа текущего месяца.

Новый посол Китая в Монголии Шэнь Минь Чжуань приняла участие в церемонии открытия в Улан-Баторе. Она сказала: «Мы будем уделять внимание всестороннему стратегическому партнерству между двумя странами и культурным связям между народами и будем активно этому способствовать».

Это мероприятие уникально тем, что проводится в рамках 10-летия инициативы «Пояс и путь». В этом контексте на прошлой неделе была организована научная конференция на тему «10 лет инициативы «Пояс и путь»: участие и перспективы Монголии».

Также фотовыставки на тему «Пейзажи и развитие Китая» пройдут в Улан-Баторе, провинции Ляонин в Чойбалсане и провинции Хармурон в Цэцэрлеге. Документальные фильмы о современном развитии и прогрессе Китая будут транслироваться для широкой публики по телевизионным каналам.

Объявлен конкурс статей на тему «Процветание Китая моими глазами» среди писателей, журналистов, исследователей и энтузиастов, победителя лучшей работы планируется отправить в путешествие в Китай.

Мероприятие «Дни монголо-китайской дружбы» играет важную роль в поддержке расширения культурно-гуманитарных связей и дипломатической деятельности между двумя странами, а также укреплении отношений между людьми.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения