РГ Монголии и КНР по активизации развития трансграничной ЖД провела заседание в Пекине

CentralAsia (MNG) - 22 сентября 2023 года рабочая группа, созданная двумя странами для активизации строительства трансграничной железной дороги между Монголией и Китаем Гашуунсухайт—Ганцмод, провела встречу в Пекине, Китай.

Заседание проходило под председательством руководителя рабочей группы Нямбаатара Хишгээ министра юстиции и внутренних дел, на нем присутствовали секретарь и исполнительный директор ООО «Тавантолгойн төмөр зам», а также другие члены, в том числе представители Министерства экономического развития, Министерства финансов, Министерства дорожного и транспортного развития, Главного управления пограничной охраны, Главного таможенного управления и АО «Эрдэнэс Тавантолгой».

А с китайской стороны на встрече присутствовали 30 человек, в том числе Кан Фэн Вэй, заместитель генерального директора China Energy Group, представители Департамента железных дорог, Департамента транспортировки угля, Департамента международного сотрудничества, China Energy Baosheng Railway и других рабочих групп.

В ходе встречи две стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам и ходу работы трех подгрупп.

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