Состоялся Улан-Батор-Тяньцзиньский торгово-инвестиционный форум

CentralAsia (MNG) - На днях состоялся Улан-Батор-Тяньцзиньский торгово-инвестиционный форум. В форуме приняли участие губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн, вице-мэр Тяньцзиня Чжу Пэн и представители деловых кругов двух городов.

Открывая форум, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Сумъяабазар Долгорсурэн, сказал: «Тяньцзинь является ближайшим к Монголии прибрежным городом, и большая часть экспорта и импорта нашей страны проходит через порт Тяньцзинь. В этом смысле Улан-Батор и Тяньцзинь могут сотрудничать. во многих областях, таких как международные перевозки грузов, торговля, технологии, образование и культура. Мы уверены, что соглашения и меморандумы, заключенные между сторонами на сегодняшнем форуме, позволят найти пути решения многих социальных и экономических проблем, стоящих перед городом Улан-Батор, и внесут ценный вклад в развитие страны. Думаю, что в будущем в инвестиционно-экономическом сотрудничестве между Улан-Батором и Тяньцзинь откроется новая страница, которая будет расширяться и укрепляться с новым содержанием».

Улан-Батор, столица Монголии, и Тяньцзинь, Китай, впервые установили побратимские отношения в 1992 году. В прошлом, 2022 году, исполнилось 30 лет отношениям между двумя городами.

Вице-мэр Тяньцзиня Чжу Пэн сказал: «С момента установления побратимских отношений Улан-Батор и Тяньцзинь сотрудничают во многих областях, таких как автомобильный транспорт, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и гуманитарная деятельность. Ожидается, что экономическое сотрудничество между двумя городами будут еще более укреплены и выведены на новый уровень за счет реализации программы расширения экономики северного региона, поднятия перерабатывающую промышленность на более высокий уровень, улучшить качество жизни граждан, расширить региональные и экономические связи порта».

Кроме того, в ходе форума государственные и частные организации двух городов подписали меморандумы о сотрудничестве. Например, был подписан меморандум о взаимопонимании с Руководящим комитетом проекта «Эко-город Тяньцзинь», «Городом-спутником» и Департаментом развития специальной экономической зоны столицы. В рамках меморандума будет изучен передовой опыт Тяньцзиня в строительстве умного и эко-города в столичных городах-спутниках и специальных экономических зонах, состоится обмен идеями, а также будет укреплен потенциал человеческих ресурсов.

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