Протесты в Ереване: Суд арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна

Левон Кочарян

CentralAsia (CA) - Ереванский суд арестовал на месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона по уголовному делу об избиении четырех полицейских. Левона Кочаряна задержали 22 сентября во время акции протеста.

Как сообщил его адвокат Александр Кочубаев в Facebook, обвинение ходатайствовало об аресте на два месяца. Защита ходатайствовала о самоотводе, поскольку считает, что судья Масис Мелоконян «подчеркнуто политизирован». Суд отклонил ходатайство.

По словам адвоката, при задержании Левон Кочарян был «жестоко избит» сотрудниками специальных сил полиции. В ереванском медцентре «Наири» «Интерфаксу» сообщали, что у Кочаряна диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, состояние - средней тяжести.

Акции протеста начались 19 сентября, в день начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Перемирие было достигнуто на следующий день, 20 сентября. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Сотрудники полиции применяли светошумовые гранаты. По данным Минздрава Армении, пострадало как минимум 34 человека.

Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Последний раз указ о назначении его на должность премьера был подписан после выборов 2021 года. Тогда на выборах главным соперником Никола Пашиняна был экс-президент Армении Роберт Кочарян, создавший блок «Армения» вместе с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Роберт Кочарян занимал президентский пост с 30 марта 1998-го по 9 апреля 2008 года.