Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками

Асан Жусупов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками, сообщила пресс-служба президента.

Так, распоряжением главы государства Талгат Койбаков освобожден от должности главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил республики. На эту должность назначен Асан Жусупов, который ранее командовал войсками регионального командования «Восток».

Асан Жусупов родился в 1973 году в поселке Имантау Кокчетавской области.

Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады. Был начальником штаба регионального командования «Юг», служил в разных воинских участях, в том числе возглавлял воинскую часть 21450, был заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Запад», заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования «Восток», начальником штаба – первым заместителем командующего войсками регионального командования «Юг».

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