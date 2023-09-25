После приема йодосодержащего препарата «Антиструмин» в Узбекистане в больницы обратились свыше 600 детей, - СМИ

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане число детей, обратившихся в больницы после обязательного приема йодосодержащего препарата «Антиструмин», превышает 600 человек, следует из сводок Министерства здравоохранения, сообщает «Фергана». На данный момент известны случаи отравления в Ташкенте, Наманганской и Андижанской областях.

Программа йодизации в детсадах и школах Узбекистана стартовала 20 сентября. Спустя два дня появилась информация о массовой госпитализации детей в Чустском районе Наманганской области. Пациенты жаловались на повышенную температуру, боли в животе, рвоту и диарею. Большинству из них врачи поставили предварительный диагноз «отравление».

Согласно первоначальной информации, в медучреждения обратились более 70 воспитанников детсадов и школьников. Однако 23 сентября в беседе с журналистами «Дарё» заместитель министра здравоохранения республики Эльмира Баситханова озвучила другие цифры. По словам чиновницы, только в Наманганской области больницы приняли 450 детей, 306 из них — жители Чустского района. Представитель ведомства уточнила, что среди отравившихся нет ни одного человека в тяжелом состоянии, а у 149 пациентов наблюдалось улучшение самочувствия и их отпустили домой.

Вечером 22 сентября хокимият (администрация) Андижанской области передал, что в отделение токсикологии местного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи госпитализировали 12 детей. Власти подтвердили, что все они принимали «Антиструмин» в рамках обязательной йодизации. При этом, по информации врачей, у пациентов наблюдаются «побочные эффекты от лекарственного средства».

23 сентября издание Qalampir сообщило о том, что в Ташкенте к медикам обратились 160 детей, у них зафиксированы такие же симптомы, как у наманганских пациентов. Родители пострадавших утверждают, что проблемы начались после приема «Антиструмина» в образовательных учреждениях. Многие возмущены тем, что до начала йодизации власти не спросили ничьего мнения.

Генеральная прокуратура Узбекистана объявила, что по факту массового отравления школьников и воспитанников детских садов заведено уголовное дело по статье 257-1 («Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями») УК республики.

Эксперты проводят лабораторные исследования, чтобы выяснить причину ухудшения здоровья детей. На данный момент существуют две версии: передозировка йодом после приема «Антиструмина» либо пищевое отравление. Замглавы Минздрава Баситханова также заявила, что «основное подозрение связано с острой респираторной вирусной инфекцией». По ее словам, примерно 20 пациентов не принимали йод, а у двоих после сдачи ПЦР-теста выявлены признаки COVID-19.

Вместе с тем выяснилось, что количество йода, содержащегося в «Антиструмине», значительно превышает суточную норму, положенную несовершеннолетним. В описании препарата сказано, что его можно применять взрослым и детям до 12 лет раз в неделю, но окончательную дозировку при этом определяет врач в индивидуальном порядке. При передозировке могут возникнуть такие симптомы, как рвота, диарея, боли в животе и лихорадка.

После сообщений о массовом отравлении детей Минздрав Узбекистана запретил использование «Антиструмина», указав, что ограничения будут действовать до оглашения результатов экспертизы, устанавливающей причины ухудшения здоровья узбекистанцев.