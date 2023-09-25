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В Ереване с раннего утра начались акции протеста: задержаны 168 человек (видео)

CentralAsia (CA) -  В Ереване с утра 25 сентября задержали 168 человек на акциях протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили «РИА Новости» в полиции республики.

Вместе с тем оппозиционный депутат парламента Армении, член Национального комитета Ишхан Сагателян сообщил в соцсетях о более 200 задержанных демонстрантах. По его словам, депутаты и адвокаты занимаются защитой прав задержанных.

Протестующие с утра перекрывают улицы, пытаясь парализовать транспортное сообщение.

По данным «РИА Новости», колонна участников акции продвигается по нескольким улицам города. Между демонстрантами и полицейскими возникли столкновения, информации о пострадавших нет.

Антиправительственные протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стали ответом на «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Карабахе. Она началась 19 сентября и закончилась спустя сутки после достижения договоренности о перемирии между Баку и Степанакертом. Против участников протестов возбуждают уголовные дела.

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