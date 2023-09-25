В Ереване с раннего утра начались акции протеста: задержаны 168 человек (видео)

- Азия и мир, политика
- 14:42, 25 сентября 2023
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- Обновлено: 14:49, 25 сентября 2023
CentralAsia (CA) - В Ереване с утра 25 сентября задержали 168 человек на акциях протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщили «РИА Новости» в полиции республики.
Вместе с тем оппозиционный депутат парламента Армении, член Национального комитета Ишхан Сагателян сообщил в соцсетях о более 200 задержанных демонстрантах. По его словам, депутаты и адвокаты занимаются защитой прав задержанных.
Протестующие с утра перекрывают улицы, пытаясь парализовать транспортное сообщение.
По данным «РИА Новости», колонна участников акции продвигается по нескольким улицам города. Между демонстрантами и полицейскими возникли столкновения, информации о пострадавших нет.
Антиправительственные протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна стали ответом на «антитеррористическую операцию» Азербайджана в Карабахе. Она началась 19 сентября и закончилась спустя сутки после достижения договоренности о перемирии между Баку и Степанакертом. Против участников протестов возбуждают уголовные дела.