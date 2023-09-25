Президенту Сердару Бердымухамедову присвоили звание Героя Туркменистана

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Лидер Туркменистана Сердар Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Героя Туркменистана, сообщает Государственное агентство страны.

Президента наградили на заседании Народного совета страны. Руководитель межлиса Дуньягозель Гульманова зачитала решение парламента о присвоении Бердымухамедову соответствующего звания. «Согласно документу, отмечен большой личный вклад туркменского лидера в укрепление принципов национальной независимости и нейтралитета Туркменистана, выдающиеся заслуги перед государством и обществом, инновационные инициативы», — говорится в публикации агентства.

Эта награда является высшей степенью отличия и присваивается гражданам за особо выдающиеся заслуги перед государством и народом Туркменистана.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркменистана в марте 2022 года, после победы на президентских выборах с результатом 72,97% голосов.