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Талибы хотят открыть новый погранпереход на границе с Туркменистаном

CentralAsia (TM) -  Представители Исламского Эмирата Афганистан заявили о намерении построить новый переход на границе с Туркменистаном в районе Бала Мургаб провинции Бадгис, передает Tolo News.

В Торгово-инвестиционной палате Афганистана (ACCI) рассчитывают, что новый переход поможет упростить импорт и экспорт товаров между двумя странами.

По словам руководителя ведомства Юнуса Моманда, через переход можно будет переправлять нефть и муку.

Место строительства уже определено и сейчас идут переговоры с компаниями, которые возьмутся за строительство необходимой инфраструктуры, рассказал представитель афганского правительства Забиулла Муджахид.

На данный момент на границе Туркменистана и Афганистана действуют два транспортных перехода – Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат.

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