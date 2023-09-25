Талибы хотят открыть новый погранпереход на границе с Туркменистаном

- Туркменистан, общество
- 15:42, 25 сентября 2023
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- Обновлено: 15:44, 25 сентября 2023
CentralAsia (TM) - Представители Исламского Эмирата Афганистан заявили о намерении построить новый переход на границе с Туркменистаном в районе Бала Мургаб провинции Бадгис, передает Tolo News.
В Торгово-инвестиционной палате Афганистана (ACCI) рассчитывают, что новый переход поможет упростить импорт и экспорт товаров между двумя странами.
По словам руководителя ведомства Юнуса Моманда, через переход можно будет переправлять нефть и муку.
Место строительства уже определено и сейчас идут переговоры с компаниями, которые возьмутся за строительство необходимой инфраструктуры, рассказал представитель афганского правительства Забиулла Муджахид.
На данный момент на границе Туркменистана и Афганистана действуют два транспортных перехода – Акина в провинции Фарьяб и Тургунди в провинции Герат.