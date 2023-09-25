На неделе в Узбекистане сохранится тёплая погода

CentralAsia (UZ) - На этой неделе по территории Узбекистана сохранится характерная для первого осеннего месяца сухая и тёплая погода с температурой воздуха, близкой к среднемноголетним значениям, сообщил Узгидромет.

В первую половину недели по стране будет преобладать малооблачная погода без осадков. Во второй половине ожидается увеличение облачности, но по большей части территории сохранится сухая погода.

Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области в самом конце рабочей недели, 29 сентября, местами пройдёт кратковременный дождь.

Ветер восточный от слабого до умеренного. В ночные и утренние часы будет относительно прохладно, в пределах +12…+17 градусов Цельсия, а днём воздух будет прогреваться до +25…+30, местами — до +32 градусов.

В горных районах в отдельные дни возможен дождь, преимущественно небольшой интенсивности.

В Ташкенте 25−29 сентября небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура ночью будет в пределах +13…+16 градусов, днём — +25…+28.