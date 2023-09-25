Неустойчивая погода сохранится на севере и в центре Казахстана

CentralAsia (KZ) - На северо-западе, севере и в центре Казахстана 26-28 сентября ожидается неустойчивый характер погоды под влиянием ложбины Северного циклона: пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, сообщает «Казгидромет».

На западе Казахстана, по данным синоптиков, с влиянием Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны ночью сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В целом по стране значительных изменений в температурном режиме не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения