В мире фиксируют рост случаев холеры, – ВОЗ

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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последний год количество заболеваний холерой увеличилось более чем вдвое.

По последним данным, в 2022 году зафиксировали более 472 тысяч случаев холеры. Для сравнения, в 2021 году их было более 223 тысяч.

Холеру обнаружили в 44 странах, тогда как в прошлом году заболевание распространилось в 35 государствах.

По данным ВОЗ, больше всего от холеры в прошлом году пострадали Афганистан, Камерун, Демократическая Республика Конго, Малави, Нигерия, Сомали, Сирия.

«Конфликт, изменение климата, ограниченные инвестиции в развитие страны и миграция населения через уязвимость – все это способствовало увеличению количества вспышек холеры. Прекращение ограничений, введенных из-за коронавирусной болезни 2019 (COVID-19), включая меньшее количество мер по профилактике и контролю инфекций, а также сокращение финансирования реагирования на вспышки также повлияло на другие заболевания, в том числе и холеру», – отметили в ВОЗ.

Уровень смертности от холеры составляет 0,5% (2349 случаев).

Эксперты ВОЗ сообщили, что пока данных об инфекции недостаточно. Они прогнозируют 1,3-4 миллиона заболеваний и до 143 тысяч смертей ежегодно.

Холера – это острая диарейная инфекция. Чаще она возникает из-за употребления зараженных продуктов и воды.

Среди симптомов холеры – диарея, судороги мышц, резкое изменение черт лица (западение глаз, посинение губ и ушных раковин), холодная кожа при нормальной или даже заниженной температуре тела, одышка и резкая слабость.