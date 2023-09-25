В мире фиксируют рост случаев холеры, – ВОЗ

- Азия и мир, общество
- 16:33, 25 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последний год количество заболеваний холерой увеличилось более чем вдвое.
По последним данным, в 2022 году зафиксировали более 472 тысяч случаев холеры. Для сравнения, в 2021 году их было более 223 тысяч.
Холеру обнаружили в 44 странах, тогда как в прошлом году заболевание распространилось в 35 государствах.
По данным ВОЗ, больше всего от холеры в прошлом году пострадали Афганистан, Камерун, Демократическая Республика Конго, Малави, Нигерия, Сомали, Сирия.
«Конфликт, изменение климата, ограниченные инвестиции в развитие страны и миграция населения через уязвимость – все это способствовало увеличению количества вспышек холеры. Прекращение ограничений, введенных из-за коронавирусной болезни 2019 (COVID-19), включая меньшее количество мер по профилактике и контролю инфекций, а также сокращение финансирования реагирования на вспышки также повлияло на другие заболевания, в том числе и холеру», – отметили в ВОЗ.
Уровень смертности от холеры составляет 0,5% (2349 случаев).
Эксперты ВОЗ сообщили, что пока данных об инфекции недостаточно. Они прогнозируют 1,3-4 миллиона заболеваний и до 143 тысяч смертей ежегодно.
Холера – это острая диарейная инфекция. Чаще она возникает из-за употребления зараженных продуктов и воды.
Среди симптомов холеры – диарея, судороги мышц, резкое изменение черт лица (западение глаз, посинение губ и ушных раковин), холодная кожа при нормальной или даже заниженной температуре тела, одышка и резкая слабость.