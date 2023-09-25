Токаев встретился с премьерами России, Беларуси и Кыргызстана. Фото

Токаев встретился с премьерами России, Беларуси и Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана Михаилом Мишустиным, Романом Головченко и Акылбеком Жапаровым, сообщает Акорда.

Токаев поблагодарил их за поддержку международной промышленной выставки «Иннопром. Казахстан», которая впервые проводится в Казахстане.

В ходе встречи он отметил, что увеличение количества совместных предприятий, крупных проектов в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах экономики отражается на неуклонном росте объемов внешней торговли стран ЕАЭС, который в текущем полугодии составил 13%, но подчеркнул необходимость и дальше заниматься развитием торговли.

По словам Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах. Президент отметил, что «российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана».

«Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 млрд долларов», – сказал он.

Говоря об отношениях с Беларусью, Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около $180 млн. А с Кыргызстаном сохраняется положительная динамика во взаимной торговле. По данным главы государства, за 7 месяцев этого года торговля между странами выросла на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

«Большие перспективы открывает строительство Индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе», - считает президент.

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Обращаясь к главам правительств, президент Казахстана высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения. Он заверил, что Казахстан привержен дальнейшему развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

«Считаем, что этот Союз – очень перспективная интеграционная организация. Большие возможности кроются именно в экономическом потенциале данного Союза. Казахстан считает, что все государства – участники ЕАЭС должны строго придерживаться Договора, который был подписан здесь в 2015 году, и заниматься вопросами именно экономической интеграции, развития торговли, открытия рынков наших стран для взаимного обмена товарами», - заявил Токаев.

По его мнению, эффективность торгово-экономической кооперации тесно связано с раскрытием транзитно-транспортного потенциала, поэтому следует последовательно развивать транспортные возможности.

Также Токаев остановился на важности развития промышленной кооперации стран-участниц и напомнил о подписании в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае этого года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По его мнению, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.

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