Ереван сообщил об эвакуации около пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха
- Азия и мир, общество
- 17:20, 25 сентября 2023
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CentralAsia (CA) - Число въехавших из Нагорного Карабаха в Армению человек выросло до 4850, этом сообщила пресс-служба армянского кабмина. По ее информации, данные о регистрации 3,9 тыс. человек обобщены, «потребности 950 граждан еще идентифицируются».
«Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем»,— сказано в пресс-релизе правительства Армении, опубликованном в Telegram.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. Армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня спустя сутки.
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