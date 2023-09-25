Ереван сообщил об эвакуации около пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха

CentralAsia (CA) - Число въехавших из Нагорного Карабаха в Армению человек выросло до 4850, этом сообщила пресс-служба армянского кабмина. По ее информации, данные о регистрации 3,9 тыс. человек обобщены, «потребности 950 граждан еще идентифицируются».

«Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство обеспечивает соответствующим жильем»,— сказано в пресс-релизе правительства Армении, опубликованном в Telegram.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в непризнанном Нагорном Карабахе. По данным властей Карабаха, погибли не менее 200 человек. Армянское население Карабаха и Азербайджан договорились о прекращении огня спустя сутки.