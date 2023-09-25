Казахстан и Армения не ведут переговоры о выходе из ОДКБ, - МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Армения не ведут переговоры о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это не соответствует действительности. Буквально несколько дней назад министры иностранных дел стран-членов ОДКБ провели свое совещание. И там были обсуждены дальнейшие пути развития организации, какое взаимодействие в рамках этой организации. Поэтому мы работаем в этом направлении», - заявил Смадияров на брифинге.

Также он уточнил, что Армения не запрашивала военной помощи Казахстана в регулировании военного конфликта в Нагорном Карабахе.

«Нет, не было - и у Казахстана не просила, и в рамках ОДКБ не было такого», - пояснил Смадияров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан и Армения ведут переговоры о выходе из ОДКБ.

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