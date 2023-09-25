Первые танки Abrams прибыли в Украину, - The New York Times

Иллюстративное фото // Reuters

CentralAsia (CA) - Первые танки американской модели Abrams были доставлены в Украину, сообщили газете The New York Times два источника в Пентагоне. Они прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе наступления.

Количество доставленных танков источники газеты не называют. Однако собеседники издания отмечают, что полученная Украиной техника входила в партию из 31 танка, обещанных президентом США Джо Байденом. По словам источников, в ближайшие месяцы Украина получит еще больше танков этой модели.

Ранее издание Politico писало, что сначала в Украину отправят 10 танков.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что танки Abrams будут использовать «очень специально, для конкретных, хорошо продуманных операций». Иначе эти танки рискуют быть уничтоженными напрасно.