В Таджикистане началось массовое отключение электроэнергии у населения

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане началось массовое отключение электроэнергии у населения, пишет 25 сентября издание ASIA-Plus.

В сельских регионах Таджикистана стали отключать электроэнергию в дневное время, местами и по ночам.

В городе Турсунзаде в некоторых кишлаках уже третий день нет света ни днем, ни ночью, говорят жители. Сотрудники местных сетей объясняют это подготовкой к предстоящей зиме – ремонтом оборудования, заменой сгоревших рубильников в трансформаторах, вырубкой деревьев, которые мешают линиям электропередачи и т.д.

«Никакого лимита нет, свет дается полностью», - говорят они.

Между тем, о ремонтных работах не сообщается, электроэнергию отключают без предупреждения. Электричество отключается не только у населения, но и в торговых точках и на малых предприятиях.

Из Пенджикента «Азия-Плюс» сообщили, что свет у них отключают с 22.00 до 4.00 утра, а сегодня даже днем не было света в некоторых джамоатах.

Жители Бохтара, в свою очередь, сообщили, что у них нет света в областном центре, не говоря уже о сельской местности.

В Душанбе на отключение электричества днем изданию пожаловались жители 102-го микрорайона.

В электрораспределительных сетях Куляба подтверждают перебои с подачей света, но, как и прежде, объясняют это проведением ремонтных работ. Такое положение и в большинстве районов Согдийской и Хатлонской областей, а также в ГРРП.

Правительство еще весной обязало энергетиков подготовиться к зиме должным образом, и в это время – начало осени - система полностью должна была быть в работоспособном состоянии. Но, как и ранее к подготовке энергообъектов приступили почему-то только сейчас, пишет издание.

По крайней мере, о других причинах отсутствия электричества в домах таджикистанцев энергетики не говорят.

В августе текущего года Таджикистан экспортировал электроэнергию на сумму свыше $22,2 млн. Это на $3,2 млн и на $5,5 млн больше, чем в июле и июне этого года соответственно. За восемь месяцев Таджикистан за счет экспорта электроэнергии получил более $85,1 млн, что на 3% больше по сравнению с этим же периодом 2022 года.

Перебои с электроснабжением связывают также с возросшими потерями.

В компании по распределению электричества утверждают, что для снижения уровня потерь проводятся многочисленные мероприятия, в частности модернизация инфраструктуры.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании 23 декабря прошлого года заявил, что в стране теряется пятая часть всей вырабатываемой энергии, а технические потери электричества отрицательно влияют на финансовое положение компаний и предприятий сферы.

По данным «Барки Точик», в первой половине этого года произведено около 10 млрд 653,3 млн кВт/ч электроэнергии, что на 341,2 млн кВт/ч больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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