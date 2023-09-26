Председатель ГД Володин нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху

CentralAsia (MNG) - Председатель ГД ФС Российской Федерации В.В. Володин, находящийся с официальным визитом в Монголии, нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что развитие отношений и сотрудничества с Россией является приоритетом внешней политики Монголии, и подчеркнул, что традиционные добрососедские отношения активно развиваются во всех сферах в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства. Он также попросил передать приветствие президенту В.В. Путин.

Председатель ГД В.В. Володин выразил заинтересованность в дальнейшем стимулировании двусторонних отношений и сотрудничества. Он также отметил, что начало работы Совместной комиссии Великого Государственного Хурала Монголии и Федерального Собрания Российской Федерации вывело сотрудничество законодательных органов двух стран на новый уровень.

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