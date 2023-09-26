экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Председатель ГД Володин нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху

CentralAsia (MNG) -  Председатель ГД ФС Российской Федерации В.В. Володин, находящийся с официальным визитом в Монголии, нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух Ухнаа подчеркнул, что развитие отношений и сотрудничества с Россией является приоритетом внешней политики Монголии, и подчеркнул, что традиционные добрососедские отношения активно развиваются во всех сферах в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства. Он также попросил передать приветствие президенту В.В. Путин.

Председатель ГД В.В. Володин выразил заинтересованность в дальнейшем стимулировании двусторонних отношений и сотрудничества. Он также отметил, что начало работы Совместной комиссии Великого Государственного Хурала Монголии и Федерального Собрания Российской Федерации вывело сотрудничество законодательных органов двух стран на новый уровень.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com