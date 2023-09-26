Частные торговые марки Homeplus выходят на рынок Монголии

CentralAsia (MNG) - Корейские ритейлеры расширяют присутствие в Монголии новыми магазинами и продуктами.

Они сотрудничают с местными дистрибьюторами для стабильной работы в Монголии, где популярность корейской продукции растет.

Южнокорейские гиганты розничной торговли продвигаются в Монголию, где корейские продукты питания и предметы первой необходимости набирают популярность среди местных потребителей. Крупные ритейлеры, такие как Homeplus Co. и E-Mart Inc., а также магазины повседневного спроса расширили свой бизнес и запустили частные торговые марки в Монголии, чтобы привлечь клиентов, которые ищут корейские товары.

Homeplus заявила в понедельник, что вышла на монгольский рынок, поставляя товары под собственной торговой маркой в крупные магазины местной торговой фирмы Circle Group. Корейская сеть супермаркетов в течение двух лет будет поставлять около 200 товаров под собственным брендом Homeplus, включая пищевые продукты, туалетную бумагу и влажные салфетки, в 14 магазинов в Улан-Баторе.

По словам представителей корейской сети супермаркетов, Homeplus впервые сотрудничает с зарубежным дистрибьютором по двухлетнему контракту на поставку такого большого количества продуктов. С 2012 года компания продала около 10 товаров под собственной торговой маркой в Китае, Сингапуре и на Филиппинах по краткосрочным контрактам.

Homeplus видит огромный потенциал в Монголии, поскольку производственный сектор страны остается относительно небольшим, что приводит к сильной зависимости страны от импортных товаров. По словам представителя Homeplus, это отличный рынок для продукции под собственной торговой маркой хорошего качества по разумным ценам.

В следующем году сеть магазинов больших коробок big-box добавит к поставкам охлажденные и замороженные продукты и в долгосрочной перспективе планирует открыть собственный большой продуктовый магазин в Монголии.

E-Mart открыла свой гипермаркет в Улан-Баторе в 2016 году, став первой корейской сетью супермаркетов, вышедшей на рынок страны.

Розничное подразделение Shinsegae Group запустило свой четвертый гипермаркет в столице в начале этого месяца. Новый гипермаркет включает в себя магазины одежды, книжный магазин, фуд-корт, франчайзинговые рестораны, а также большой супермаркет, торгующий корейскими продуктами питания и предметами первой необходимости.

Ведущие корейские сети магазинов повседневного спроса CU и GS25 открыли бизнес в Улан-Баторе в 2018 и 2021 годах соответственно. По состоянию на конец августа CU и GS25 управляют 336 и 231 магазином в Монголии соответственно.

Они управляют монгольским бизнесом через мастер-франшизу, отношения, которые предоставляют местному франчайзи права на деятельность и товарные знаки, в то время как франчайзер, выходя на новый рынок, контролирует качество продуктов и услуг. По словам источника в отрасли, все больше корейских ритейлеров осознают, что эта стратегия снижает риск при открытии зарубежного бизнеса.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения