Учителя грозят устроить всеобщую забастовку, если зарплату не поднимут до $1000

CentralAsia (MNG) - Учителя собираются бастовать 5 октября, требуя поднять зарплату до 1000 долларов США. Об этом сегодня /25.09.2023/ сообщил Профсоюз учителей Монголии. К забастовке присоединились более 160 школ. Там уточнили, что более 30 школ, присоединившихся к забастовке, — столичные, остальные — провинциальные.

«11 сентября мы подали министру образования и науки уведомление о начале отраслевых переговоров. Срок уведомления заканчивается 3 октября. Если в течение этого периода не будет ответа, мы планируем объявить забастовку 5 октября, во Всемирный день прав учителей. Мы требуем, чтобы в ближайшие три года зарплата учителя была увеличена до 1000 долларов США.

За последние 30 лет зарплата учителя достигла всего 350 долларов США. Нужно повышать зарплату, не дожидаясь проведения митинга по случаю Дня учителя и не заменяя повышение зарплаты вручением орденов и медалей», — сказал Мөнхбаатар Дашням, председатель профсоюза учителей Монголии.

«Если зарплаты учителей не будут доведены до 1000 долларов США в соответствии с инфляцией, педагогам придется искать работу в Корее, а это приведет к оттоку опытных учителей из Монголии», - сказала Мөнхтуяа Цэндсурэн, член совета директоров Союза учителей Монголии.

источник: Middle Asian News

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