В Улан-Баторе стартовала Неделя китайско-монгольской дружбы

CentralAsia (KZ) - В понедельник в Улан-Баторе стартовала ежегодная Неделя китайско-монгольской дружбы, направленная на углубление взаимопонимания, расширение межличностных обменов и культурного сотрудничества.

«В последние годы китайско-монгольские отношения сохраняют сильную динамику развития, которую невозможно отделить от активной поддержки и широкого участия двух народов», - заявил на церемонии открытия посол Китая в Монголии Шэнь Миньцзюань.

«Второй год подряд обе страны проводят серию мероприятий "Недели дружбы между Китаем и Монголией", что соответствует воле общественности и обеспечивает важную платформу для двух народов для укрепления взаимопонимания и дружбы», - сказал китайский посол.

Монголия и Китай - вечные соседи, соединенные горами и реками, - заявил Гомбо Бумцэнд, заместитель директора Департамента соседних стран МИД Монголии.

«В последние годы увеличилась частота взаимных визитов на высшем уровне между двумя странами, укрепилось взаимное политическое доверие, углубилась дружба между двумя народами. Мне приятно напомнить, что мы взялись за руки в борьбе с эпидемией. одаривая друг друга овцами и чаем, написав новую главу дружбы между двумя соседями», - сказал Гомбо Бумцэнд.

Кроме того, на этой неделе на нескольких монгольских телеканалах будут транслироваться документальные фильмы о развитии и процветании Китая. Расширение межличностных обменов и культурного сотрудничества стартовало в Улан-Баторе в понедельник.

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